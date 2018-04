Сондерс раскритиковал Головкина за выбор соперников

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс раскритиковал казахстанца Геннадия Головкина за выбор соперника на майский поединок.

"GGG, ты ищешь легкую работу на 5 мая и ждешь допингового жулика на сентябрь. Ты говоришь про все пояса, а я скажу - ты говоришь дерьмо", - заявил Сондерс через официальный twitter.

@GGGBoxing looking for a easy nights work may5th waiting for the drug cheat for September ' you say all the belts I say u Talk Shit😉✊🏿💩🇬🇧