Сондерс раскритиковал Головкина за выбор соперников

Британский боксер уверен, что Головкин выберет легкого соперника для майского боя.

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс раскритиковал казахстанца Геннадия Головкина за выбор соперника на майский поединок.

"GGG, ты ищешь легкую работу на 5 мая и ждешь допингового жулика на сентябрь. Ты говоришь про все пояса, а я скажу - ты говоришь дерьмо", - заявил Сондерс через официальный twitter.

@GGGBoxing looking for a easy nights work may5th waiting for the drug cheat for September ' you say all the belts I say u Talk Shit😉✊🏿💩🇬🇧 — billyjoesaunders (@bjsaunders_) 3 апреля 2018 г.

Ранее сообщалось, что Сергей Деревянченко готов заменить Сауля Альвареса в бою против Геннадия Головкина.

Напомним, Сауля Альвареса могут отстранить от реванша с Генналием Головкиным из-за положительной допинг-пробы, которую боксер сдал в феврале. Мексиканца могут отстранить от боев на полгода, но окончательное решение будет вынесено 18 апреля. Бой-реванш Головкин - Альваерс запланирован на 5 мая.

Подписывайтесь на нашу страничку о боксе в Telegram!