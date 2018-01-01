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Сондерс раскритиковал Головкина за выбор соперников

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Британский боксер уверен, что Головкин выберет легкого соперника для майского боя.
Билли Джо Сондерс
Билли Джо Сондерс
twitter.com

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс раскритиковал казахстанца Геннадия Головкина за выбор соперника на майский поединок.

"GGG, ты ищешь легкую работу на 5 мая и ждешь допингового жулика на сентябрь. Ты говоришь про все пояса, а я скажу - ты говоришь дерьмо", - заявил Сондерс через официальный twitter.

Ранее сообщалось, что Сергей Деревянченко готов заменить Сауля Альвареса в бою против Геннадия Головкина.

Напомним, Сауля Альвареса могут отстранить от реванша с Генналием Головкиным из-за положительной допинг-пробы, которую боксер сдал в феврале. Мексиканца могут отстранить от боев на полгода, но окончательное решение будет вынесено 18 апреля. Бой-реванш Головкин - Альваерс запланирован на 5 мая.

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Теги: бокс, Билли Джо Сондерс, Геннадий Головкин
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