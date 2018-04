Пулев и Уайт определят претендента на бой с Джошуа - IBF

Промоутер Энтони Джошуа и Диллиана Уайта Эдди Хирн заявил, что IBF обязала определить претендента на титульный бой против Джошуа между Уайтом и Кубратом Пулевым.

Хирн сослался на письмо, которое получил от Международной федерации бокса.

"Только что получил письмо от IBF, в котором федерация вынесла окончательное решение определить обязательного претендента на бой с Энтони Джошуа между Диллианом Уайтом и Кубратом Пулевым. Интересные времена для дивизиона", - написал Хирн.

Just recieved a letter from the IBF ordering a final eliminator for the mandatory position between @DillianWhyte and @KubratPulev - interesting times for the division!