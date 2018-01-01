Стал известен новый тренер Мэнни Пакьяо

Преемником Фредди Роуча стал Бубой Фернандес.

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо назвал своего нового тренера, с которым будет готовиться к поединку против Лукаса Матиссе.

Наставником филиппинского боксера вместо Фредди Роуча станет Бубой Фернандес, сообщает Mirror.

Советник Пакьяо Майкл Конч признался, что решение о выборе тренера принимал сам Пакьяо.

"Это решение Мэнни. Он сказал мне, что Бубой будет заниматься его подготовкой к этому бою. Для Мэнни важно, чтобы во время боя в его углу был один голос, которому он может доверять", - сказал Конч.

Ранее сообщалось, что Пакьяо расстался со своим тренером Фрэдди Роучем. Бой Пакьяо - Матиссе состоится 15 июля в Куала-Лумпуре.

Подписывайтесь на нашу страничку о боксе в Telegram!