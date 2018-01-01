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Стал известен новый тренер Мэнни Пакьяо

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Преемником Фредди Роуча стал Бубой Фернандес.
Мэнни Пакьяо
Мэнни Пакьяо
Getty Images

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо назвал своего нового тренера, с которым будет готовиться к поединку против Лукаса Матиссе.

Наставником филиппинского боксера вместо Фредди Роуча станет Бубой Фернандес, сообщает Mirror.

Советник Пакьяо Майкл Конч признался, что решение о выборе тренера принимал сам Пакьяо.

"Это решение Мэнни. Он сказал мне, что Бубой будет заниматься его подготовкой к этому бою. Для Мэнни важно, чтобы во время боя в его углу был один голос, которому он может доверять", - сказал Конч.

Ранее сообщалось, что Пакьяо расстался со своим тренером Фрэдди Роучем. Бой Пакьяо - Матиссе состоится 15 июля в Куала-Лумпуре.

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Теги: Мэнни Пакьяо, Лукас Матиссе, бокс, бой
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