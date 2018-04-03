Промоутер Деревянченко потребовал от IBF назначить украинца соперником Головкина

Сергей Деревянченко - обязательный претендент на титул Головкина по линии IBF.

Промоутер украинского боксера Сергея Деревянченко Лу Дибелла направил письмо в IBF с требованием назначить украинца соперником Геннадию Головкину, если его бой с Саулем Альваресом отменят. Об этом рассказал адвокат промоутера Алекс Домброф в комментарии ESPN.

"Деревянченко стал обязательным претендентом на пояс Головкина по линии IBF в августе 2017 года, то есть, почти 8 месяцев назад. А учитывая правила организации, согласно которым действующий чемпион должен проводить обязательную защиту каждые девять месяцев, имеет смысл требовать, чтобы следующим соперником Головкина стал Деревянченко.

Мы понимаем важность боя между Головкиным и Альваресом, как и понимали это в сентябре прошлого года, поэтому ни разу не возражали против того, чтобы Деревянченко ждал этих поединков. И, хотя, мы понимаем, что Альварес имеет право на то, чтобы доказать свою невиновность в ситуации с антидопинговыми правилами, в которой он сейчас оказался, это не должно быть в ущерб карьеры нашего боксера.

Если реванш Головкин - Альварес, как мы предполагаем, будет отменен, это позволит искать Головкину нового соперника. И если им станет не Деревянченко, а осенью мы снова будем ждать реванша с Канело, то украинец окажется без титульного боя более 18 месяцев. Такая задержка нанесет ущерб карьере Деревянченко не по его вине и не будет соответствовать принципам справедливости, которыми славится IBF", - сказал Домброф.

Ранее сообщалось, что Сергей Деревянченко готов заменить Сауля Альвареса в бою против Геннадия Головкина.

Напомним, Сауля Альвареса могут отстранить от реванша с Генналием Головкиным из-за положительной допинг-пробы, которую боксер сдал в феврале. Мексиканца могут отстранить от боев на полгода, но окончательное решение будет вынесено 18 апреля. Бой-реванш Головкин - Альваерс запланирован на 5 мая.

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