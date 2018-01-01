Переключиться на мобильную версию

Пакьяо назвал дату боя с Матиссе

Комментариев: 0
Мэнни Пакьо встретится с Лукасом Матиссе в середине июля.
Мэнни Пакьяо
Мэнни Пакьяо
Getty Images

Экс-чемпион мира в восьми весовых категория Мэнни Пакьо подтвердил дату своего следующего боя, сообщает Mirror.

Напомним, ранее поединок с обладателем титула регулярного чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе Лукасом Матиссе планировался на 8 июля. Теперь же стало известно, что филиппинец вернется на ринг 15 июля в Куала-Лумпуре, Малайзия.  

Ранее сообщалось, что Мэнни Пакьяо начал подготовку к бою с Лукасом Матиссе. 

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: Мэнни Пакьяо, Лукас Матиссе, бокс, бой
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь