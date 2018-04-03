Переключиться на мобильную версию

Ломаченко: Если Линарес так уверен в себе, я предлагаю ему пари на 200 тысяч

Комментариев: 2
Василий Ломаченко готов поставить все деньги на свою победу в бою с Линаресом.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко рассказал о преимуществах своего соперника Хорхе Линареса, а также предложил ему пари.

После того, как Линарес заявил, что люди могут ставить свои дома на его победу, украинец удивился и предложил венесуэльцу скинуться по 100 тысяч долларов, а выигрыш достанется победителю.

"У нас все хорошо, закончили очередную спарринг-сессию, все идет по плану. Закончились выходные, мы отдохнули и начинаем новую неделю с новыми силами.

Я не буду говорить, что Линарес делает плохо, а скажу, что у него хорошо получается. Он хорошо двигается, хорошо чувствует дистанцию, серийный, быстрый, умный, может мощно ударить, боксер высокого класса.

Ставить дом на его победу? Серьезно? Многие люди могут остаться бездомными. Если он такой уверенный, то я предлагаю пари – пусть поставит сам на себя 100 тысяч долларов, а я поставлю на себя. Кто победит, тот заберет 200 тысяч.

Я могу поставить и 200-300 тысяч, но у него большая команда и часть гонорара уйдет не на его счет. Я боюсь его разорить. Я готов и на все деньги сыграть, но не уверен, что он на это пойдет", – сказал Ломаченко в интервью YouTube каналу ESNEWS.

Ранее Василий Ломаченко рассказал, что будет самым сложным в бою против Хорхе Линареса.

Напомним, Василий Ломаченко встретится с Хорхе Линаресом 12 мая в Нью-Йорке на Madison Sguare Garden. На кону поединка Ломаченко – Линарес могут стоять три пояса.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: Василий Ломаченко, Хорхе Линарес, бокс, бой
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
петенька  (аноним)  03.04.2018, 12:26
Оценка:  0
петенька
В пуканчик хочу!
гость  (аноним)  03.04.2018, 12:23
Оценка:  0
гость
Одно что ненавижу в этом спорте. торгуются и оскорбляют друг друга ГОДАМИ, чтобы потом максимум 36 минут на ринге выстоять. Вы себе футбол можете предсавить вот так?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь