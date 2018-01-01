Головкин все же выйдет в ринг 5 мая – промоутер казахстанца

В команде Геннадия Головкина уже бронируют новую арену для боя 5 мая.

Чемпион мира по версиям WBC, WBA Super, IBF, IBO Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) проведет свой следующий бой 5 мая, несмотря на вероятную отмену поединка с Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО).

Об этом рассказал промоутер казахстанца Том Леффлер, слова которого приводит ESPN.

"Головкин хочет драться 5 мая в Вегасе, и нам в любом случае нужно дождаться решения Комиссии. Однако, все, кто уже приобрел билет на самолет или планирует прибыть в Вегас на Синко де Майо, чтобы увидеть поединок Геннадия, не сдавайте билеты, потому что мы планируем бой Головкина на 5 мая, независимо от того, станет его соперником Канело или кто-то другой.

В настоящее время мы взвешиваем все варианты. Конечно, нет ничего больше и круче, чем реванш с Альваресом. Но если этому не суждено случиться, то Геннадий хочет оставаться активным. А соперника нам еще предстоит выбрать", – поведал менеджер.

Также известно, что команда Геннадия Головкина уже занялась поиском новой арены для боя. Вероятнее всего, ей станет площадка MGM Grand.

Напомним, Саулю Альваресу грозит годовая дисквалификация за употребление запрещенных веществ. NSAC назначила слушание по делу мексиканца на 18 апреля.

По мнению президента WBC Маурисио Сулейман, бой Головкин – Альварес мертв, а телеканал HBO прекратил рекламу поединка.

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