Джошуа и Поветкин должны провести бой до конца года – промоутер

Андрей Рябинский – о возможном боксерском поединке между его клиентом Александром Поветкиным и британцем Энтони Джошуа.

Глава промоутерской компании Мир бокса Андрей Рябинский рассчитывает провести бой между Александром Поветкиным и Энтони Джошуа до конца 2018 года.

"С промоутером Эдди Хирном мы условились, что следующим боем должна стать встреча Поветкина и Джошуа. Но никакой конкретики, кроме того, что этот поединок должен состояться до конца 2018 года, пока нет. Контракт не подписан и пока на стадии обсуждения, так что никаких подробностей нет", – приводит слова представителя россиянина BoxingScene.

Напомним, в Кардиффе 31 марта состоялся вечер бокса, в рамках которого Энтони Джошуа сумел победить Джозефа Паркера, а Александр Поветкин нокаутировал Дэвида Прайса.

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