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Джошуа и Поветкин должны провести бой до конца года – промоутер

Комментариев: 1
Андрей Рябинский – о возможном боксерском поединке между его клиентом Александром Поветкиным и британцем Энтони Джошуа.
Энтони Джошуа и Александр Поветкин
Энтони Джошуа и Александр Поветкин
BoxingScene.com

Глава промоутерской компании Мир бокса Андрей Рябинский рассчитывает провести бой между Александром Поветкиным и Энтони Джошуа до конца 2018 года.

"С промоутером Эдди Хирном мы условились, что следующим боем должна стать встреча Поветкина и Джошуа. Но никакой конкретики, кроме того, что этот поединок должен состояться до конца 2018 года, пока нет. Контракт не подписан и пока на стадии обсуждения, так что никаких подробностей нет", – приводит слова представителя россиянина BoxingScene.

Напомним, в Кардиффе 31 марта состоялся вечер бокса, в рамках которого Энтони Джошуа сумел победить Джозефа Паркера, а Александр Поветкин нокаутировал Дэвида Прайса.

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Теги: бокс, Андрей Рябинский, Александр Поветкин, Энтони Джошуа, Эдди Хирн
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Комментариев (1)
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ВоблаВологда  (аноним)  03.04.2018, 10:18
Оценка:  +1
ВоблаВологда
Та ну не)))))))). Лучше мы увидим Сашу снова в андеркарте, против спортсмена его уровня, Шеннона Бригса или другого мешка))))).
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