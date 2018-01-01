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Джошуа: Сказал маме Паркера, что ее сын молодец

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Британец подвел итоги последнего своего боя с Джозефом Паркером.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBO, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа считает, что не стоит расстраиваться из-за того, что ему не удалось одержать досрочную победу над Джозефом Паркером. По словам британца, он всегда готов к тому, чтобы поединок длился 12 раундов.

"Бокс – это бой в течение 12 раундов. Если бы я каждый раз ждал нокаута, то не тренировался бы по 15-17 раундов, так что я понимаю, что бокс – это 12 раундов. Большинство боев длится 12 раундов, хотя мы готовы к исключениям. Перед боем я всегда молюсь за здоровье соперника и хочу, чтобы он покинул ринг целым.

Я общался с мамой Паркера и сказал ей: "Похлопайте сына по плечу и подбодрите, он молодец и обязательно будет биться в реванше", – приводит слова британца championat.com

Напомним, Энтони Джошуа одержал непростую победу над Джозефом Паркером в объединительном поединке. Его поединок впервые в профессиональной карьере длился все отведенное время.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Джозеф Паркер
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