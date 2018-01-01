Уайлдер не против боксировать с Джошуа в Великобритании

Американец готов подраться с Энтони Джошуа летом на стадионе Уэмбли.

Представитель чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера Шелли Финкель рассказал, что его клиент готов подраться с обладателем титулов WBA Super, IBF, IBO и WBO Энтони Джошуа в Великобритании.

"Мы очень рады, что Джошуа впервые сказал, что он хочет драться с Деонтеем. Надеемся, что Энтони – человек слова. Уайлдер принимает этот вызов.

Уайлдер готов драться. И мы готовы приехать и обсудить детали сделки. Деонтей готов подраться в Великобритании этим летом. Он готов драться на Уэмбли. Этот бой нужен нам, этот бой нужен им и всем болельщикам. Этому поединку больше ничего не мешает", – цитирует менеджера The Telegraph.

Напомним, Энтони Джошуа победил Джозефа Паркера, после чего вызвал на бой Деонтея Уайлдера.

Также ранее стало известно, что переговоры о поединке Джошуа – Уайлдер начнутся на следующей неделе.

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