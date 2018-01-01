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Бой Головкина и Альвареса мертв – президент WBC

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Президент WBC прокомментировал возможную отмену боя Геннадия Головкина и Сауля Альвареса.
Маурисио Сулейман
Маурисио Сулейман
Getty Images

Президент WBC Маурисио Сулейман считает, что поединок Геннадия Головкина и Сауля Альвареса не состоится.

"Мое мнение: поединок Головкина и Альвареса уже не состоится, бой мертв. Слушания по делу Канело в Неваде перенесли на 18 апреля. Не представляю, как их бой может состояться 5 мая", – сказал Сулейман в комментарии ресурсу ВoxingScene.

Напомним, что в крови Альвареса обнаружили кленбутерол, который используют для наращивание мышечной массы. Представители мексиканца считают, что запрещенный препарат оказался в крови боксера из-за зараженного мяса. 

Спортивная комиссия штата Невада временно отстранила спортсмена от боев, а окончательное решение вынесет 18 апреля.

Ранее эксперт ESPN заявил, что Альварес должен покаяться и отказаться от поединка против Головкина. 

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Теги: бокс, Сауль Альварес, Геннадий Головкин, Маурисио Сулейман
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