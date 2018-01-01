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Далакян: Мне легче и приятней боксировать дома

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Украинский чемпион по версии WBA Артем Далакян проведет первую защиту титула в Киеве.
Артем Далакян
Артем Далакян
ringside24.com

Чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян рассказал, что ему легче проводить первую защиту титула на глазах у родных зрителей, а также заявил о желание объединить пояса.

"Легче, когда ты дома боксируешь. Показать себя зрителям хочется каждый раз, не только в Украине, а в каждом бою хочется побеждать красиво, делать нокауты или нокдауны, чтобы нравилось приходить и смотреть бокс. Для кого-то не имеет значения, где радовать болельщиков, но мне будет легче и приятней боксировать дома.

Объединение поясов? Конкретно нет такого, что у меня есть этот пояс, но хочу какой-то другой. Объединять будем, с этим или другим поясом, как получится. Будем к чему-то идти, сейчас уже промоутер смотрит, тренеры смотрят. Будем подбирать, я готов боксировать с любым боксером за любой пояс, это не имеет значения. Главное – это объединять", – сказала украинский легковес в интервью YouTube каналу Luckypunch.net.

Напомним, что Артем Далакян проведет свою первую защиту чемпионского титула против Сиричаи Тайена (50-3, 35 КО). Поединок запланирован на 17 июня и пройдет в Киеве.

Напомним, Артем Далакян завоевал титул чемпиона мира по версии WBA в феврале 2018 года в США, победив опытного американца Брайана Вилорию.

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Теги: бокс, Артем Далакян
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