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Джошуа уверен, что станет абсолютным чемпионом мира

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Энтони Джошуа намерен отобрать чемпионский титул WBS, которым владеет Деонтей Уайлдер.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа уверен, что в скором времени завоюет и пятый пояс по версии WBS, которым владеет Деонтей Уайлдер, что позволит британцу стать абсолютным чемпионом мира. 

"Завоевать все пять чемпионских поясов? Для меня это не проблема, а вопрос времени", – приводит слова Джошуа издание BoxingScene.

Напомним, что Джошуа в последнем поединке победил Джозефа Паркера и, таким образом, завладел поясом по версии WBO. 

Сразу после боя британец кинул вызов чемпиону по версии WBS Деонтею Уайлдеру. Американец принял предложение, а переговоры о поединке должны начаться через неделю.

Ранее Энтони Джошуа заявил, что Деонтею Уайлдеру нужно чем-то пожертвовать ради боя с ним.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер
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