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Официально: Далакян проведет первую защиту чемпионского пояса в Киеве

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Непобедимый украинский боксер Артем Далакян будет защищать свой пояс чемпиона мира по версии WBA в Киеве.
Артем Далакян и Юрий Рубан
Артем Далакян и Юрий Рубан
Union Boxing Promotion

Промоутерская компания Union Boxing Promotion подтвердила информацию, появившуюся накануне, о том, что Артем Далакян (16-0, 11 КО) проведет свою первую защиту чемпионского титула по версии WBA в Киеве.

Поединок, в котором соперником нашего спортсмена станет Сиричаи Тайена (50-3, 35 КО), состоится 17 июня 2018 года.

Помимо чемпионского боя в рамках грандиозного вечера бокса от Union Boxing Promotion также пройдут рейтинговые поединки, информация о которых будет объявлена позже.

Напомним, Артем Далакян завоевал титул чемпиона мира по версии WBA в феврале 2018 года в США, победив опытного американца Брайана Вилорию.

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Теги: Артем Далакян, бокс, Киев
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