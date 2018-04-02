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Джошуа: Уайлдеру придется чем-то пожертвовать ради боя со мной

Комментариев: 2
Энтони Джошуа не собирается отдавать будущему сопернику все, что тот хочет.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа заявил, что не собирается отдыхать после победы над Паркером, потому что не хочет в следующем бою отдавать обладателю титула WBC Деонтею Уайлдеру все, что он хочет.

"Для меня не проблема драться с любым соперником. Просто посмотрите на все мои бой.

Я не собираюсь так просто дать Уайлдеру все, что он хочет. Ему нужно проделать определенную работу и кое-чем пожертвовать.

У меня нет времени отдыхать после победы над Паркером. Сейчас не время сидеть сложа руки. У боксеров нет права на ошибку. Все должно быть идеально и совершенно.

Я очень много работаю в процессе подготовки. Я хочу, чтобы меня знали как мощного панчера, и при этом, как спортсмена, умеющего боксировать. Я стараюсь работать над разными аспектами", - цитирует Джошуа BoxingScene.

Напомним, Энтони Джошуа одержал победу над Джозефом Паркером, после чего сделал вызов обладателю пояса WBC Деонтею Уайлдеру. Американец принял предложение. Переговоры о поединке должны начаться через неделю.

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Теги: Энтони Джошуа, Джозеф Паркер, Деонтей Уайлдер, бокс
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Комментариев (2)
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русский  (аноним)  02.04.2018, 12:37
Оценка:  0
русский
хочу в ротик
its_ok    02.04.2018, 12:36
Оценка:  0
its_ok
Уайдлеру нужен этот бой, пусть даже за 30% от гонорара, он реально может завалит Джо, который не знает еще, что такое драться с более рослыми соперниками, которые умеют бить. Но потом, ставить свои, жесткие условия, конкретно для Джо
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