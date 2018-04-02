Тренер Поветкина выступил против его боя с Уайтом

Иван Кирпа считает бой Поветкина с Диллианом Уайтом бессмысленным.

Тренер Александра Поветкина Иван Кирпа высказался по поводу предложения о проведении его подопечным боя против обладателя серебряного титула WBC Диллиана Уайта.

По его словам, в этом поединке нет смысла и Поветкину нужно боксировать с чемпионом, то есть, Энтони Джошуа, владеющим, в частности, поясом WBA, на который и претендует россиянин.

"Поветкин уже боксировал много с кем, только почему-то когда он ярко побеждает, начинаются какие-то темы и соперниками предлагаются Такам, Прайс и еще кто-то, но только не чемпион. Поветкин уже является претендентом на титул на данный момент, но тут ему дают, кто бы что ни говорил, но достаточно опасного соперника в лице Дэвида Прайса. И Александр соглашается, хотя многие в его ситуации предпочли бы ждать очереди на титульный бой. Александр побеждает Прайса, и тут они говорят, что не нужно драться с Джошуа, а давайте подеремся еще и с Диллианом Уайтом.

Я на данном этапе карьеры Александра не вижу смысла в этом бое. Хотя это будут решать промоутеры и сам Александр", - цитирует Кирпу ТАСС.

Ранее сообщалось, что Александр Поветкин победил Дэвида Прайса, сохранив статус официального претендента на титул WBA, которым владеет Энтони Джошуа.

Позже промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил о возможности организации боя Поветкин - Уайт.

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