Сборная Украины по боксу завоевала восемь медалей на чемпионате Европы

Мужская сборная заняла второе командное место на ЧЕ.

Боксеры сборной Украины продемонстрировали удачный и убедительный результат на Чемпионате Европы до 22 лет, который прошел в Румынии.

По результатам проведенных напряженных и бескомпромиссных поединков в активе сборной Украины 8 наград, среди которых: четыре бронзы, два серебра и два золота.

Отметим, что мужчины благодаря пяти завоеванным медалям заняли второе командное место, уступив только России.

Золото: Алексей Токарчук (до 75 кг), Степан Геркул (81 кг)

Серебро: Юлия Демьяненко (48 кг), Сергей Горсков (91 кг)

Бронза: Евгений Овсянников (49 кг), Максим Пилипец (69), Диана Старкова (64 кг), Наталия Мелешко (69 кг).

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