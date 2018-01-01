Переговоры о бое Джошуа - Уайлдер начнутся на следующей неделе - промоутер

Скорее всего, поединок супертяжеловесов состоится в Великобритании.

Отец промоутера Энтони Джошуа Эдди Хирна Барри Хирн рассказал о скорых переговорах о бое с Деонтеем Уайлдером.

"Энтони Джошуа на самом деле хочет боя с Уайлдером. Энтони хочет собрать все пояса, и эту карту с ним должен разыграть Уайлдер с коммерческой точки зрения. Я думаю, что Уайлдер приедет в Великобританию. Переговоры должны начаться на следующей неделе", - цитирует Барри Хирна BBC.

Напомним, Энтони Джошуа отвоевал пояс WBO у Джозефа Паркера, победив по очкам и бросил вызов обладателю титула WBC Деонтею Уайлдеру.

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