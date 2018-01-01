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Ломаченко – Линарес: прогноз и ставки букмекеров на бой

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Василий Ломаченко и Хорхе Линарес проведут бой, который состоится 12 мая в Нью-Йорке.
Прогноз на бой Ломаченко – Линарес от букмекеров
Прогноз на бой Ломаченко – Линарес от букмекеров
BoxingScene.com

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко проведет бой против обладателя пояса по версии WBA в легком весе мексиканца Хорхе Линареса.

По мнению букмекеров, ожидаемо, украинский боксер является фаворитом противостояния.

Ставки на победу Хай-тека букмекерская контора bwin принимает с коэффициентом 1,13. Успех представителя Мексики оценивается котировкой 6,0. А ничейный исход встречи – 26,0.

Напомним, что поединок Василия Ломаченко и Хорхе Линареса состоится 12 мая в Нью-Йорке на Madison Sguare Garden. На кону поединка Ломаченко – Линарес могут стоять три пояса.

Отметим, что на iSport.ua будет доступна текстовая онлайн трансляция боя Ломаченко – Линарес.

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Теги: Василий Ломаченко, Хорхе Линарес, прогнозы на спорт, букмекеры, бокс
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