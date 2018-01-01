Фроч: Джошуа сделал все необходимое, чтобы победить Паркера

Экс-чемпион мира Карл Фроч прокомментировал победу Энтони Джошуа над Джозефом Паркером.

Карл Фроч подчеркнул, что Энтони Джошуа не обязательно было нокаутировать Джозефа Паркера, чтобы доказать всем, что он является настоящим чемпионом мира.

"Не думаю, что Уайлдер будет беспокоиться из-за этой победы Джошуа. Если Джошуа обещает нокаутировать Деонтея, это еще не значит, что Уайлдер поверит ему. То, что мы видели в бою с Паркером, не является сообщением Уайлдеру, Энтони просто сделал все необходимое, чтобы победить. Джошуа не должен ничего делать, чтобы доказывать что-то, он одержал 21 победу, из которых 20 – нокаутом, он отправился домой с новым поясом и целым лицом. Он исполнил все идеально, не получив ни одного ушиба. Он выполнил свою работу и заслужил титул. Что еще вы хотите от него?", – приводит слова Карла Фроча BoxingScene.

Напомним, Энтони Джошуа победил Джозефа Паркера единогласным решением судей. Смотрите также видео боя Джошуа – Паркер. После поединка британец вызвал Деонтея Уайлдера сразиться за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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