Бивол: Все идет к бою Поветкин – Джошуа, и Саша может победить в нем

Российский боксер Дмитрий Бивол поделился мнением о возможном поединке между Энтони Джошуа и Александром Поветкиным.

"Мне понравился бой Поветкина. Саша – молодец. У него была непростая ситуация, потому что поединок проходил в Уэльсе. Но Поветкин вышел и победил там. По-спортивному рад за него. Для Александра это был важный шаг – стать обязательным претендентом. Саша с самого начала пытался попасть либо правый сбоку, либо левый сбоку. То есть все сближения проходили под эти боковые удары. В конечном итоге он их донёс до соперника и завершил бой нокаутом.



Поначалу показалось, что Прайс неудобный соперник: держит дистанцию, высокий, как и многие Сашины соперники. Сначала Прайс спокойно, уверенно принимал удары Поветкина. Даже когда Александр подходил, сокращал дистанцию, тот нормально принимал боковые удары на глухую защиту. Потом пропустил нокдаун. Тогда уже, видно, пошатнулась его уверенность в себе.



Все идет к тому, что Поветкина и Джошуа сводят. И это видно с обеих сторон. То, что Поветкин согласился на бой с Прайсом и поехал в Уэльс, – показатель его стремления к поединку с Джошуа. Также Джошуа и его промоутер приняли Александра в свою программу. Плюс Поветкин впечатлил местную публику, что будет хорошим бонусом. Англичанам и нам будет интересно посмотреть, как наш лучший тяжеловес сразится с лучшим британцем и вообще с лучшим в мире, если брать по поясам.



Конечно, у Александра есть шансы с Джошуа, потому что это бокс. Да, Саша сейчас не в лучшей форме, но у него настолько большой опыт, настолько отточенные боковые удары, что при малейшем его попадании никто не выстоит. Поэтому главное – нанести этот удар. Джошуа – такой конь, сильный физически, большой. Но я считаю, что Поветкин больше боксер, нежели Джошуа. Саша лучше обучен технически", – приводит слова Дмитрия Бивола championat.com

Напомним, в Кардиффе 31 марта состоялся вечер бокса, в рамках которого Энтони Джошуа сумел победить Джозефа Паркера, а Александр Поветкин нокаутировал Дэвида Прайса.

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