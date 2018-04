Уайлдер – о бое Джошуа с Паркером: Это грабеж

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился мыслями относительно объединительного поединка между Энтони Джошуа и Джозефом Паркером.

"Вот это грабеж! Паркер, брат, ты сделал отличную работу. Тебе не за что извиняться, ты все сделал правильно, ты настоящий чемпион. Джошуа, я принимаю с тобой бой на все 100%. И да, сотри с плеча тату в виде Африки. Там живут воины, а ты из Великобритании", – написал американец в социальной сети Twitter.

What a robbery... WOW‼️ @joeboxerparker great job Bro omg don’t apologize you did nothing wrong. True champion. @anthonyfjoshua, I ACCEPTED 100%



P.S. Take AFRICA off your Arm. They’re warriors. You from UK brotha pic.twitter.com/09yv1bCqrq