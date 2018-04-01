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Уайлдер – о бое Джошуа с Паркером: Это грабеж

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Американский боксер прокомментировал решение судей боя Джошуа – Паркер, которые отдали победу британцу.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился мыслями относительно объединительного поединка между Энтони Джошуа и Джозефом Паркером.

"Вот это грабеж! Паркер, брат, ты сделал отличную работу. Тебе не за что извиняться, ты все сделал правильно, ты настоящий чемпион. Джошуа, я принимаю с тобой бой на все 100%. И да, сотри с плеча тату в виде Африки. Там живут воины, а ты из Великобритании", – написал американец в социальной сети Twitter.

Напомним, Энтони Джошуа победил Джозефа Паркера единогласным решением судей. Смотрите также видео боя Джошуа – Паркер. После поединка британец вызвал Деонтея Уайлдера сразиться за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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Теги: бокс, Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа, Джозеф Паркер
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