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Уайт: Джошуа хочет, чтобы сначала я победил Уайлдера

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Британец хочет провести реванш со своим соотечественником.
Диллиан Уайт
Диллиан Уайт
Getty Images

Первый номер рейтинга WBC в категории супертяжеловесом Диллиан Уайт (23-1, 17 КО) считает, что он должен встретиться с Деонтеем Уайлдером (40-0, 39 КО) раньше, чем Энтони Джошуа (21-0, 20 КО). 

"Джошуа хочет, чтобы я встретился с Уайлдером и побил его. После он надеется, что я с ним проведу объединительный бой. Бой двух чемпионов из Великобритании будет даже круче, чем поединок Джошуа с Уайлдером. Это будет историческое событие. Вообще, я был бы не против встретиться с Джошуа на ринге ещё два или три раза", – цитирует британца Boxing Scene.

Напомним, Энтони Джошуа в главном бою вечера бокса в Кардиффе одолел в 12-ти раундах Джозефа Паркера и стал обладателем титулов в четырех престижных версиях (WBA, WBO, IBO, IBF). Диллиан Уайт неделю назад нокаутировал австралийца Лукаса Брауна и стал обязательным претендентом на титул WBC.

Ранее сообщалось, что Джошуа бросил вызов Уайлдеру, а американец его принял.

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Теги: Диллиан Уайт, Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, бокс
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