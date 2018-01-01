Джошуа: Поединок с Паркером был легкой прогулкой

Британский боксер прокомментировал свою победу над новозеландцем.

Новоиспеченный чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) дал комментарий на послематчевой пресс-конференции с новозеландцем Джозефом Паркером (24-1, 18 КО).

"Я не могу оценивать свою победу, пусть это делает моя команда. Мы делали упор на работу джебом, и я считаю, что справился с поставленной задачей. От хорошего джеба зависит многое.

Не смотря на то, что бой продлился всю дистанцию, для меня этот бой был легким. Я еще не достиг своего максимума, но сейчас я нахожусь на вершине хэвивейта", – цитирует Джошуа ESPN.

Напомним, Энтони Джошуа победил Джозефа Паркера единогласным решением судей. Смотрите также видео боя Джошуа – Паркер.

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