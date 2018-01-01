Переключиться на мобильную версию

Джошуа: Поединок с Паркером был легкой прогулкой

Комментариев: 0
Британский боксер прокомментировал свою победу над новозеландцем.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Новоиспеченный чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) дал комментарий на послематчевой пресс-конференции с новозеландцем Джозефом Паркером (24-1, 18 КО).

"Я не могу оценивать свою победу, пусть это делает моя команда. Мы делали упор на работу джебом, и я считаю, что справился с поставленной задачей. От хорошего джеба зависит многое.

Не смотря на то, что бой продлился всю дистанцию, для меня этот бой был легким. Я еще не достиг своего максимума, но сейчас я нахожусь на вершине хэвивейта", – цитирует Джошуа ESPN.

Напомним, Энтони Джошуа победил Джозефа Паркера единогласным решением судей. Смотрите также видео боя Джошуа – Паркер.

Подписывайтесь на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: Энтони Джошуа, Джозеф Паркер, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь