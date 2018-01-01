Поветкин: Прочувствовал дистанцию и понял, как я смогу нокаутировать Прайса
Российский боксер прокомментировал свою победу над британцем.
Обладатель титулов WBA Inter-Continental и WBO International в супертяжелом весе Александр Поветкин поделился впечатлениями от победы над Дэвидом Прайсом, которого он нокаутировал в пятом раунде.
"Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня. Люди в Великобритании любят бокс. Также хочу сказать спасибо всем фанатам нашего спорта в Кардиффе, они устроили мне теплый прием.
Что касается самого боя, то я прочувствовал дистанцию и понял, как я смогу нокаутировать соперника", – цитирует россиянина Sky Sports.
Ранее организатор прошедшего вечера Эдди Хирн заявил, что следующим соперником Поветкина может стать Диллиан Уайт.
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