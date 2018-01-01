У Поветкина очень неплохие шансы побить Джошуа – промоутер
Глава промоутерской компании Мир бокса Андрей Рябинский считает, что у его подопечного Александра Поветкина (34-1, 24 КО) есть далеко не иллюзорные шансы на победу в возможном поединке с британцем Энтони Джошуа (21-0, 20 КО), для которого он является обязательным претендентом.
К такому выводу Рябинский пришел после просмотра главных поединков вечера бокса в Кардиффе (Уэльс), где Поветкин нокаутировал Дэвида Прайса, а Джошуа в 12-ти раундах перебоксировал Джозефа Паркера.
"Было несколько боев, в том числе с Кличко, где Джошуа был великолепен. Но в сегодняшнем поединке он вообще никак не впечатлил, я не понимаю этого парня. Иногда мне кажется, что у Саши есть прямо очень неплохие шансы победить в бою с Джошуа", – приводит слова российского промоутера ТАСС.
Ранее организатор прошедшего вечера Эдди Хирн заявил, что следующим соперником Поветкина может стать Диллиан Уайт.
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