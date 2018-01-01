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Эдди Хирн намерен организовать бой Поветкин – Уайт

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Британский промоутер хочет устроить бой претендентов.
Александр Поветкин
Александр Поветкин
BoxingScene.com

Российский супертяжеловес Александр Поветкин (34-1, 24 КО) в субботу, 31 марта, ярко выступил в Великобритании, жестко нокаутировав местного экс-проспекта Дэвида Прайса в пятом раунде.

Влиятельный британский промоутер Эдди Херн уже заявил, что хотел бы свести россиянина со своим подопечным Диллианом Уайтом, сообщает BoxingScene.

"Поветкин – обязательный претендент на Джошуа, но Диллиан хочет драться с ним в июне", – сказал Хирн. Также он добавил, что и сам Александр заинтересован в поединке с Уайтом.

Напомним, что Диллиан Уайт на данный момент является обязательным претендентом на титул WBC Деонтея Уайлдера. Александр Поветкин – обязательный претендент на титул WBA, коим владеет Энтони Джошуа.

Смотрите также полное видео боя Поветкин – Прайс.

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Теги: Эдди Хирн, Александр Поветкин, Диллиан Уайт, бокс
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