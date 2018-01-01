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Беллью: Джошуа – лучшее, что могло случиться с британским боксом

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Британский боксер поделился мнением о своем более титулованном соотечественнике.
Энтони Джошуа и Тони Беллью
Энтони Джошуа и Тони Беллью
Getty Images

Почетный чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Тони Беллью прокомментировал победу Энтони Джошуа над Джозефом Паркером в объединительном бою, отдав должное своему соотечественнику.

"Джошуа продолжает прогрессировать с каждым боем. Он доминирующий и непобежденный чемпион с отличными навыками. Ключом к его победе над Паркером стали работа ног и джебы.

На его счету всего 21 бой, но он уже объединил титулы в супертяжелом весе. Он – лучшее, что могло случиться с британским боксом", – написал Беллью на своей странице в Twitter.

Напомним, Энтони Джошуа победил Джозефа Паркера единогласным решением судей. Смотрите также видео боя Джошуа – Паркер.

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Теги: Тони Беллью, Энтони Джошуа, Джозеф Паркер, бокс
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