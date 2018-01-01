Линарес будет готовиться к бою с Ломаченко под руководством брата

Венесуэльский боксер будет готовиться к поединку с украинцем в Лас-Вегасе.

Чемпион WBA в легком весе Хорхе Линарес будет готовиться к назначенному на 12 мая поединку против одного из сильнейших боксеров мира независимо от весовой категории Василия Ломаченко без своего главного тренера Исмаэля Саласа, который сейчас находится в тренировочном лагере Дэвида Хэя в Лондоне.

Как сообщает ESPN, тренировочный штаб чемпиона возглавит его младший брат Карлос Линарес, который уже давно входит в его команду.

"Мы не прекратили сотрудничество с Саласом. Это просто конфликт в расписании, который помешал нам готовиться вместе к этому бою. Я совсем не расстроен этим. Я смогу получить все нужные мне от него советы и наставления. Мы по-прежнему общаемся", – сказал Линарес, который будет готовиться к бою с украинцем в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Василий Ломаченко встретится с Хорхе Линаресом 12 мая в Нью-Йорке на Madison Sguare Garden. На кону поединка Ломаченко – Линарес могут стоять три пояса.

Ранее Василий Ломаченко заявил, что очень важно выстоять начальные раунды в поединке с Хорхе Линаресом.

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