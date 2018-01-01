Паркер: Победил сильнейший, но я вернусь

Джозеф Паркер уверен, что вновь сможет стать чемпионом мира.

Новозеландский боксер Джозеф Паркер после поражения от британца Энтони Джошуа пообещал вернуться сильнее.

"Мы cделали большую работу, и я добыл бесценный опыт в поединке. Хочу выразить благодарность всем, кто поддерживал меня сегодня. Я обещаю вернуться и буду усердно тренироваться, чтобы стать сильнее.

Не сожалею о поражении и приму этот удар. Сегодня победил лучший. Верю, что снова смогу стать чемпионом мира. Я молод, здоров и силен. Я не упал и доказал, что готов выдержать все 12 раундов", - цитирует Паркера Sky Sports.

Напомним, Энтони Джошуа победил Джозефа Паркера единогласным решением судей. Смотрите также видео боя Джошуа – Паркер.

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