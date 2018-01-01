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Джошуа после победы над Паркером обратился к Уайлдеру

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Энтони Джошуа призвал американца сделать бой за титул абсолютного чемпиона мира.
Джошуа - Паркер
Джошуа - Паркер
twitter.com/SkySportsBoxing

Новоиспеченный чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO британец Энтони Джошуа после победы над Джозефом Паркером обратился к чемпиону WBC Деонтею Уайлдеру.

"Уайлдер! Давай сделаем это, детка! Когда угодно и где угодно. Вытащите его на ринг и я вырублю его", – сказал Джошуа.

Напомним, Энтони Джошуа победил Джозефа Паркера единогласным решением судей. Смотрите также видео боя Джошуа – Паркер.

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Теги: Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, бокс
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