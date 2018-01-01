Джошуа после победы над Паркером обратился к Уайлдеру
Энтони Джошуа призвал американца сделать бой за титул абсолютного чемпиона мира.
Новоиспеченный чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO британец Энтони Джошуа после победы над Джозефом Паркером обратился к чемпиону WBC Деонтею Уайлдеру.
"Уайлдер! Давай сделаем это, детка! Когда угодно и где угодно. Вытащите его на ринг и я вырублю его", – сказал Джошуа.
Напомним, Энтони Джошуа победил Джозефа Паркера единогласным решением судей. Смотрите также видео боя Джошуа – Паркер.
Подписывайтесь на нашу страничку о боксе в Telegram!
Полная версия правил