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Джошуа - Паркер: видео боя

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Полное видео боя Энтони Джошуа - Джозеф Паркер, который состоялся 31 марта в Кардиффе.
Видео боя Джошуа - Паркер
Видео боя Джошуа - Паркер
twitter.com/SkySportsBoxing

Британец Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) сумел объединить титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO в супертяжелом весе, добыв победу над новозеландцем Джозефом Паркером (24-1, 18 КО).

Поединок проходил с переменным успехом и не был насыщенным. Джошуа прессинговал, а Паркер работал на контратаках, изредка идя вперед. 

В итоге Джошуа впервые в карьере пришлось слушать оценки судей, но те единогласно отдали победу британцу 118:110 (дважды) и 119:109.

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Теги: Джозеф Паркер, Энтони Джошуа, видео, бокс
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