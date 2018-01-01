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Джошуа одержал непростую победу над Паркером

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Энтони Джошуа сумел выиграть объединительный бой в супертяжелом весе, впервые пройдя всю дистанцию.
Джошуа уверенно выиграл у Паркера
Джошуа уверенно выиграл у Паркера
twitter.com/SkySportsBoxing

Британец Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) сумел объединить титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO в супертяжелом весе, добыв победу над новозеландцем Джозефом Паркером (24-1, 18 КО).

Джошуа начал бой осторожно, но при этом работал первым номером и держал соперника на дистанции, не нагнетая ситуацию в ринге – скорее британец старался до верного выжидать момент для удара.

В середине поединка Паркер неожиданно пошел вперед  с размашистыми боковыми, но в итоге так и не сумел застать британца врасплох.

Впрочем, бой все равно проходил под контролем Джошуа, который несколько раз неплохо попал, но Паркер без трудностей принял эти удары.

В итоге Джошуа впервые в карьере пришлось слушать оценки судей, но те единогласно отдали победу британцу 118:110 (дважды) и 119:109. Счет не отображает то сопротивление, которое Паркер составил хозяину ринга, хотя победа Джошуа не подлежит сомнению.

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Теги: Джозеф Паркер, Энтони Джошуа, бокс
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