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Поветкин отправил Прайса в тяжелый нокаут

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Александр Поветкин добыл уверенную победу над Дэвидом Прайсом.
Поветкин отправил Прайса в тяжелый нокаут

Российский боксер Александр Поветкин добыл убедительную победу над Дэвидом Прайсом в Кардиффе, нокаутировав соперника в пятом раунде.

Александр хорошо начал бой, владел инициативой и в третьем раунде отправил Прайса в нокдаун. Тот не был сильно потрясен и продолжил бой, причем в конце раунда уже Поветкину был отсчитан нокдаун после пропущенного удара, когда Поветкина от падения сдержали канаты.

Далее Поветкин продолжил искать возможности для точного удара и в пятом раунде сперва потряс Прайса ударом справа, а затем нокаутировал левым боковым.

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Теги: Александр Поветкин, Дэвид Прайс, бокс
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Комментариев (1)
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кАклы дОЛбоЕбы  (аноним)  01.04.2018, 00:23
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кАклы дОЛбоЕбы
Ну где вы, кАКЛОэксперДы??? Начинаем верещать, как же "пельмень" из Мордора уложил "воина света" из Страны Грез))))))
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