Поветкин отправил Прайса в тяжелый нокаут

Александр Поветкин добыл уверенную победу над Дэвидом Прайсом.

Российский боксер Александр Поветкин добыл убедительную победу над Дэвидом Прайсом в Кардиффе, нокаутировав соперника в пятом раунде.

Александр хорошо начал бой, владел инициативой и в третьем раунде отправил Прайса в нокдаун. Тот не был сильно потрясен и продолжил бой, причем в конце раунда уже Поветкину был отсчитан нокдаун после пропущенного удара, когда Поветкина от падения сдержали канаты.

Далее Поветкин продолжил искать возможности для точного удара и в пятом раунде сперва потряс Прайса ударом справа, а затем нокаутировал левым боковым.