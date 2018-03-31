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Джошуа: Не хочу выглядеть зажравшимся, но такое чувство, что люди хотят моего поражения

Комментариев: 1
Энтони Джошуа не чувствует большой поддержки перед боем с Джозефом Паркером.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
instagram.com/anthony_joshua

Чемпион мира в супертяжелом весе WBA Super, IBF и IBO Энтони Джошуа признался, что не чувствует  свою сторону массовой поддержки перед боем против обладателя титула WBO Джозефа Паркера.

"Это не я назвал себя лучшим тяжеловесом Англии. На моем счету больше защит, чем у Леннокса Льюиса. Он потерял пояса в своей четвертой защите. Так что если хотите поговорить о статистике – вот рекорд, который я побил.Такое чувство, словно люди хотят, чтобы я проиграл. Но это не мой выбор, я не хочу выглядеть зажравшимся. 

Я не пытаюсь быть новым рекордсменом, мне не нужен этот статус, чтобы мои люди меня уважали. Они уважают меня и так", - цитирует Джошуа BoxingScene.

Ранее Деонтей Уайлдер заявил, что будет болеть за Паркера в бою против Джошуа.

Напомним, бой Джошуа - Паркер состоится 31 марта в Кардиффе. Все о бое читайте в нашем анонсе.

Ранее сообщалось. что Энтони Джошуа и Джозеф Паркер провели открытые тренировки накануне совместного поединка.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется 1 апреля в 00:00 по киевскому времени.

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Теги: Энтони Джошуа, Джозеф Паркер, бокс, бой
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Комментариев (1)
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ЛапотьВологда  (аноним)  31.03.2018, 22:26
Оценка:  0
ЛапотьВологда
Что тут сказать... Разберись с Паркером и Уайлдером. Поветкина сделай инвалидом, а лучше убей в ринге))))), одним говном станет меньше))). И мы тебе родной, при жизни памятник поставим))))).
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