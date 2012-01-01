Поветкин – Прайс: онлайн трансляция боя

Александр Поветкин и Дэвид Прайс встретятся 31 марта в Кардиффе.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Поветкин проведет бой с британским боксером Дэвидом Прайсом.

На кону в этом поединке не только защита не самого престижного пояса WBA Intercontinental, но и статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBA.

Александру Поветкину 38 лет. Он провел на профиринге 34 поединка и 33 из них выиграл, проиграв лишь украинцу Владимиру Кличко.

Поветкин владел титулом "регулярного" чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе, в 2014 году завоевал титул WBC Silver. В 2017 году завоевал титулы WBO International и WBA Continental.

34-летний Прайс в свое время считался очень перспективным, в 2012 году был признан Проспектом года по версии канала ESPN, но потом были два поражения от Тони Томпсона, проигрыш Эркану Теперу и Кристиану Хаммеру. Всего Прайс провел 26 поединков на профи ринге и четырежды проиграл.

Смотрите лучшие моменты последнего боя Прайса против поляка Соколовского:

По мнению букмекеров, российский боксер является фаворитом поединка.

Так, на победу Поветкина компания bwin принимает ставки с коэффициентом 1,05. На успех британца – 9,0. Ничья в данном противостоянии оценивается в 34,0.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Поветкин – Прайс, которая будет доступна в этой новости 31 марта в 23:00.

Напомним, бой между Александром Поветкиным и Дэвидом Прайсом состоится 31 марта в городе Кардифф (Уэльс) в андеркарте боя Джошуа – Паркер.

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