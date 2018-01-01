Уайлдер: Буду болеть за Паркера, он быстрее примет мой вызов

Деонтей Уайлдер считает, что судьи могут помочь Джошуа удержать пояса.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер заявил, что желает победы Джозефу Пракеру в поединке против Энтони Джошуа, поскольку он быстрее примет вызов от американца.

Кроме того, Уайлдер уверен, что Паркеру нужно нокаутировать Джошуа, чтобы в его победе не было сомнений, иначе судьи могут помочь Джошуа удержаться на своем троне.

"Я бы хотел, чтобы победил Паркер. Думаю, он быстрее примет мой вызов. Джошуа не просто так недавно признался, что боится проиграть. В этом и вся причина. Поэтому они и не соглашаются на бой против самого опасного и бьющего чувака в дивизионе, которым я являюсь. Вот поэтому я и буду болеть за Паркера.

Я уже говорил и снова повторю. Паркеру нужна победа только нокаутом. Очень много стоит на кону. А Джошуа проводит бой в родных стенах. Вспомните сами, как рефери остановил поединок Джошуа против Карлоса Такама. Они сделают все, чтобы сберечь его рекорд. Они не позволят кому-либо пройти всю дистанцию с Джошуа.

Но людей не обманешь, если Паркер перебоксирует Джошуа и не получит победу, люди выскажут свое отношение к происходящему. Но я повторюсь снова и снова: Паркеру нужен нокаут. Только так он снимет все вопросы", - цитирует Уайлдера BoxingScene.

Напомним, бой Джошуа - Паркер состоится 31 марта в Кардиффе. Все о бое читайте в нашем анонсе.

Ранее сообщалось. что Энтони Джошуа и Джозеф Паркер провели открытые тренировки накануне совместного поединка.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется 1 апреля в 00:00 по киевскому времени.

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