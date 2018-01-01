Боб Арум: У Паркера большие шансы на победу над Джошуа
Известный американский промоутер Боб Арум не считает Энтони Джошуа однозначным фаворитом в поединке с новозеландцем Джозефом Паркером.
Арум рассказал о больших шансах Паркера на победу и о непредсказуемости исхода в супертяжах.
"Могу с точностью сказать только одно - в супертяжелом весе ни о чем нельзя говорить с точностью. Паркера не свалить даже ударом бейсбольной биты. Он один из тех, кого невозможно нокаутировать. Вопрос в том, сможет ли он победить Джошуа по очкам? Думаю, ему это по силам. Он может выиграть решением судей, хотя у Джошуа и не такая уж крепкая челюсть. Как бы то ни было, у Паркера чертовски большие шансы на победу", - цитирует Арума BoxingScene.
Напомним, бой Джошуа - Паркер состоится 31 марта в Кардиффе. Все о бое читайте в нашем анонсе.
Ранее сообщалось. что Энтони Джошуа и Джозеф Паркер провели открытые тренировки накануне совместного поединка.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется 1 апреля в 00:00 по киевскому времени.
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