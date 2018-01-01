Переключиться на мобильную версию

Усик: Дата боя с Гассиевым еще не известна

Комментариев: 0
Александр Усик рассказал, когда начнутся его тренировки со спарринг-партнерами.
Александр Усик
Александр Усик
k2ukraine.com

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик заявил, что дата финала Всемирной боксерской суперсерии, где он встретится с обладателем титулов WBA и IBF Муратом Гассиевым, еще не определена окончательно. Об этом Усик рассказал на пресс-конференции с болельщиками, где его спросили о начале спаррингов.

Ранее организаторы WBSS называли 11 мая датой проведения финала турнира с участием украинца и россиянина.

"На данный момент еще не объявлена дата боя, у нас сейчас скоростная и силовая работа. Спарринги обычно начинаются где-то за 5 недель до старта. На данный момент мы не знаем даты.

Пишут в интернете, что это 11 мая в Саудовской Аравии. Пока мы не можем утверждать, что это точно. У организаторов турнира есть предположение, но официально никто ничего не подтвердил", – сказал Усик. 

Ранее сообщалось, что Александр Усик показал, как прошла встреча с болельщиками в Барселоне.

Напомним, поединок Александра Усика против Мурата Гассиева в Джидде в рамках финала Всемирной боксерской суперсерии.

Подписывайтесь на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: Александр Усик, Мурат Гассиев, Всемирная боксерская суперсерия, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь