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Тайсон Фьюри дал совет Прайсу перед его боем с Поветкиным

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Тайсон Фьюри поддержал Дэвида Прайса и пожелал ему победы над Поветкиным.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
instagram.com/gypsyking101

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри выразил поддержку Дэвиду Прайсу который совсем скоро выйдет в ринг против россиянина Александра Поветкина.

Фьюри сказал, что верит в Прайса и его тяжелый удар, который поможет отправить в нокаут россиянина.

"Я хочу пожелать удачи Дэвиду Прайсу в бою с Поветкиным. Дэвид, я уважаю тебя как человека и как бойца. Поветкин - бывший чемпион мира, но ты больше его. Чтобы его победить, тебе нужен один хороший удар, после чего ты ворвешься в топ супертяжелого дивизиона и сможешь получить поединок с кем угодно.

Верь в себя и у тебя получится. Ты - король нокаутов и я в тебя верю. Сделай это", - сказал Фьюри.

Ранее Александр Поветкин призналася, что нервничает перед боем с Прайсом. Читай все о поединке Поветкин - Прайс в нашем анонсе.

Напомним, бой Поветкина и Прайса состоится в андеркарде поединка Джошуа - Паркер.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Поветкин – Прайс, которая начнется 31 марта в 23:00.

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Теги: Тайсон Фьюри, Дэвид Прайс, Александр Поветкин, бокс
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