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Усик показал испанские тренировки и встречу с болельщиками

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Александр Усик продолжает подготовку к бою с Муратом Гассиевым.
Александр Усик
Александр Усик
instagram.com/usykaa/

Чемпион мира по версиям WBO и WBC Александр Усик все еще проходит первый этап подготовки в Барселоне.

В сети появилось видео очередных тренировок на пляже и в зале, а также встречи боксера с болельщиками.

Ранее сообщалось, что Александр Усик показал на видео, как проводит время в Барселоне.

Напомним, поединок Александра Усика против Мурата Гассиева состоится 11 мая в Джидде в рамках финала Всемирной боксерской суперсерии.

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Теги: Александр Усик, тренировка, видео, бокс
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