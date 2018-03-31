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Дэна Уайт: На кону боя Головкина с Канело очень много денег, он состоится

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Дэна Уайт выразил уверенность в том, что развязка в противостоянии Головкина и Альвареса все же будет.
Сауль Альварес и Геннадий Головкин
Сауль Альварес и Геннадий Головкин
BoxingScene.com

Президент UFC Дэна Уайт уверен, что фанаты бокса увидят долгожданный бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, несмотря на проваленную допинг-пробу мексиканца.

По его словам, на кону поединка стоит слишком много денег, чтобы его отменять.

"Я думаю, что этот бой все-таки состоится. Слишком много денег стоит на кону поединка", - цитирует Уайта TMZ.

Напомним, реванш Головкин - Альварес назначен на 5 мая, но оказался под угрозой срыва по причине того, что в организме Канело обнаружили запрещенное вещество. Спортсмен объяснил это съеденным в Мексике зараженным мясом. 

Спортивная комиссия штата Невада временно отстранила спортсмена от боев, а окончательное решение вынесет 10 апреля.

Ранее Василий Ломаченко прокомментировал бой Головкин - Альварес, который может не состояться.

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Теги: Геннадий Головкин, Сауль Альварес, бокс
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Комментариев (1)
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Москвич  (аноним)  31.03.2018, 17:04
Оценка:  0
Москвич
Бою быть. Альварес должен грубо нокаутировать казаха)))))).
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