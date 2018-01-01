Переключиться на мобильную версию

Альвареса призвали покаяться и добровольно отказаться от боя с Головкиным

Комментариев: 0
Судьба поединка Головкина с Альваресом решится 18 апреля.
Сауль Альварес
Сауль Альварес
BoxingScene.com

Эксперт телеканала ESPN Дэн Рафаэль считает, что мексиканец Сауль Канело Альварес после проваленного допинг-теста должен сам отказаться от намеченного на 5 мая реванша с Геннадием Головкиным.

"Канело мог бы сделать много хорошего для себя, извинившись перед фанатами, Головкиным и его командой, Golden Boy, HBO, MGM, сказав, что все испортил и что подобное больше никогда не повторится.

А затем добровольно отказаться от боя вместо того, чтобы ждать 18 апреля, когда комиссия сделает этого за него и даст команде GGG чуть больше времени, чтобы организовать еще один бой. Парень, начни залечивать раны прямо сейчас, не будь упрямцем. Поднимись и двигайся дальше", - написал Рафаэль в своем чате на сайте ESPN.

Ранее сообщалось, что украинец Сергей Деревянченко готов заменить Альвареса в бою с Геннадием Головкиным, если мексиканца отстранят от поединка. Эксперт телеканала ESPN рассказал об уверенности в отмене боя Головкин - Альварес и допустил, что дисквалификация мексиканца может составить шесть месяцев.

Подписывайтесь на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: Геннадий Головкин, бокс, Сауль Альварес
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: vesti.kz

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь