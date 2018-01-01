Линарес рассказал, почему к бою с Ломаченко готовится в Лас-Вегасе, а не в Лондоне

Хорхе Линарес наверен подойти к поединку с украинцем в лучшей для себя форме.

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Хорхе Линарес объяснил, почему принял решение готовиться к поединку с Василием Ломаченко в Лас-Вегасе, тогда как его тренер Исмаэль Салас работает с Дэвидом Хеэм в Лондоне.

"Со мной уже происходило нечто подобное, когда Салас не мог поехать со мной в Японию в 2014 году. Тогда я выиграл без него.

Перед боем с Люком Кэмпбеллом и мы провели половину лагеря в Британии, а половину в Лас-Вегасе. Но в поединке предстоящего калибра мы не можем себе позволить путешествовать туда и назад.

В Лас-Вегасе у меня есть дом, семья, тренер – все. И, когда я выйду в ринг, то отсутствие Саласа не станет для меня отговоркой, выиграю я или проиграю. Это я выходу в ринг, это я дерусь, это я выкладываюсь на 200 процентов.

В Лондоне же у нас нет дома, у нас нет команды. Есть несколько вещей, которых там не хватает. И погода, там постоянно идет дождь. А тут у нас есть отличные горы.

У меня есть только один шанс, это мой самый большой бой, и я хочу выйти в ринг и победить", приводит слова Линареса BoxingScene.

Напомним, Василий Ломаченко встретится с Хорхе Линаресом 12 мая в Нью-Йорке на Madison Sguare Garden. На кону поединка Ломаченко – Линарес могут стоять три пояса.

Ранее Василий Ломаченко заявил, что очень важно выстоять начальные раунды в поединке с Хорхе Линаресом.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!