Джошуа – Паркер: онлайн трансляция боя

Энтони Джошуа и Джозеф Паркер встретятся 31 марта в Кардиффе.

Чемпион мира по версии WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа проведет объединительный бой с обладателем титула WBO Джозефом Паркером.

28-летний Энтони Джошуа до сих пор непобедим на профиринге. Он провел 20 боев, все выиграл, причем все – нокаутом.

Джошуа признан самым перспективным боксером года по версии авторитетного журнала The Ring в 2014 году, является чемпионом мира по версии IBF с 2016 года и чемпионом мира по версиям WBA и IBO с 2017 года.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBO новозеландец Джозеф Паркер завоевал свой титул в 2016 году. Ему 26 лет и он также непобедим на профиринге – провел 24 боя, из которых досрочно выиграл 18.

По мнению букмекеров, британский боксер является фаворитом поединка.

Так, на его победу компания bwin принимает ставки с коэффициентом 1,08. На успех новозеландца – 7,0. Ничья в данном противостоянии оценивается в 34,0.

Напомним, бой между Энтони Джошуа и Джозефом Паркером состоится 31 марта в городе Кардифф (Уэльс). Ранее стали известны гонорары боксеров.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Джошуа - Паркер, которая будет доступна в этой новости 31 марта в 23:55.

Смотрите анонс боя Джошуа - Паркер:

Смотрите также промо видео боя Джошуа – Паркер:

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