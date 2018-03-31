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Деонтей Уайлдер шокировал желанием убить на ринге

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Чемпион мира признался, что хотел бы избить соперника до смерти.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
BoxingScene.com

Чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер в эфире американской радиостанции Power 105.1 FM рассказал, что на ринге перевоплощается в "Бронзового бомбардировщика", который жаждет смерти соперника.

"Я выхожу в ринг с одной целью – выбить все живое из соперника. Я хочу труп на своем счету. По-настоящему хочу.

На ринге "Бронзовый бомбардировщик" (прозвище Уайлдера - прим) – сумасшедший. Ему все равно. Я не нервничаю. Я не боюсь и не скрываю своего чувства по отношению к сопернику.  

С силой, которую я имею, легко у бить. Однажды я подумал, что так получилось. Я думал, что Шпилька умер, потому что он не дышал, лежа на канвасе, но все же поднялся. Но в конце концов, кто-то упадет замертво. Деонтею будет не по себе, но мы на это подписались", - заявил Уайлдер.

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Теги: Деонтей Уайлдер, бокс
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Комментариев (1)
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петенька  (аноним)  31.03.2018, 10:48
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