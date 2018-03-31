Ломаченко считает Нью-Йорк и Madison Square Garden своим третьим домом

Василий Ломаченко гордиться тем, что дорос до такой арены, как Madison Square Garden.

Украинский чемпион по версии WBO Василий Ломаченко в преддверии поединка против Хорхе Линарес назвал Нью-Йорк и арену театра Madison Square Garden своим третьим домом.

"Мне приятно, что я дорос до такой арены. Нью-Йорк и Madison Square Garden, наверное, для меня третий дом. Первый в Украине, второй здесь, в тренировочном лагере.

Сначала я проводил бои на маленькой арене, рад, что дорос и до большой", – сказал Ломаченко в интервью журналу The Ring.

Напомним, Василий Ломаченко встретится с Хорхе Линаресом 12 мая в Нью-Йорке на Madison Sguare Garden. На кону поединка Ломаченко – Линарес могут стоять три пояса.

Ранее Василий Ломаченко заявил, что очень важно выстоять начальные раунды в поединке с Хорхе Линаресом.

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