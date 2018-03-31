Джошуа – о поединке с Паркером: Я дерусь за титул WBO

Энтони Джошуа намерен собрать все чемпионские пояса в супертяжелом весе.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа накануне боя против Джозефа Паркера заявил о своих намерениях стать абсолютным чемпионом мира в своей категории.

"Мой лагерь прошел хорошо, порой бывало сложно, но после того, как я согнал лишний вес мне стало легче. Сейчас мой вес идеально мне подходит для встречи с таким быстрым боксером, как Паркер. У меня достаточно навыков, чтобы контролировать его, но, я думаю, что чем легче я, тем проще мне будет справляться с его скоростью. Ему придется оставить всего себя в ринге, чтобы победить меня.

Вы должны понимать, что, несмотря на то, что я уже чемпион мира, на кону стоит еще один пояс и я буду драться за него. В моей голове я претендент. Уберите мои титулы, я дерусь за пояс WBO. Это именно то за чем я выйду в ринг и то, о чем я буду думать. Я голоден. Я настроен.

Такие победы входят в историю. В последний раз два непобедимых чемпиона дрались между собой 30 лет назад, когда это делал Майк Тайсон. Если я одержу победу, то не буду говорить об этом много. Это просто еще один шаг к историческому свершению в конце 2018 года. Я стану абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе", – приводит слова Джошуа издание Boxing News.

Напомним, вечер бокса Джошуа – Паркер состоится 31 марта в городе Кардифф (Уэльс). Ранее стали известны гонорары спортсменов.

Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется 1 апреля в 00:00 по киевскому времени.

Смотрите анонс боя Джошуа – Паркер:

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