Линарес: Ломаченко проводит с соперниками игры разума

Хорхе Линарес отметил способности психолога у Василия Ломаченко.

Чемпион WBA в легком весе Хорхе Линарес уверен, что Василий Ломаченко побеждал своих соперников психологическими методами.

"Не думаю, что соперники Ломаченко отказывались продолжать бой из-за того, что Василий бьет сильно или он быстр. Это все потому, что он проводит игры разума в ринге. Но мы к этому готовимся тоже.

К каждому бою я готовлюсь все тяжелее. Я смотрю на прошлые подготовки и думаю, что нужно добавить во время следующих. Это не зависит от того, готовлюсь я к большому или маленькому боксеру, я просто удваиваю нагрузки.

Сейчас есть много молодых сильных боксеров. Например, Райан Гарсия, который собирается побить меня. Поэтому я готовлюсь вдвойне тяжелее", – сказал Линарес в комментарии YouTube каналу Fight Hub TV.

Напомним, Василий Ломаченко встретится с Хорхе Линаресом 12 мая в Нью-Йорке на Madison Sguare Garden. На кону поединка Ломаченко – Линарес могут стоять три пояса.

Ранее Фредди Роуч заявил, что Хорхе Линарес сильнее, чем Василий Ломаченко.

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