Андраде напрашивается к Головкину в соперники на 5 мая

Экс-чемпион мира американец Деметриус Андраде (25-0, 16 КО) активно напрашивается в соперники казахстанцу Геннадию Головкину на 5 мая вместо поймавшегося на допинге Канело Альвареса.

"Для меня было бы честью разделить один ринг с Головкиным. Я перешел в средний вес, чтобы проверить свое мастерство и таланты против лучших! Головкин — обладатель нескольких чемпионских титулов в этой категории, и я хочу этот бой. Долой Канело, пришло время Андраде шокировать мир" – написал Андраде в twitter.

It would be an honor to be able to share the ring with @GGGBoxing. I made the move to Middleweight to test my skills and talents against the best! GGG is the unified champ at 160 and I want this fight, move out the way @Canelo, Time for Boo Boo to shock the world!!!