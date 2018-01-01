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Андраде напрашивается к Головкину в соперники на 5 мая

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Американец готов заменить Сауля Альвареса.
Деметриус Андраде
Деметриус Андраде
BoxingScene.com

Экс-чемпион мира американец Деметриус  Андраде (25-0, 16 КО) активно напрашивается в соперники казахстанцу Геннадию Головкину на 5 мая вместо поймавшегося на допинге Канело Альвареса.

"Для меня было бы честью разделить один ринг с Головкиным. Я перешел в средний вес, чтобы проверить свое мастерство и таланты против лучших! Головкин — обладатель нескольких чемпионских титулов в этой категории, и я хочу этот бой. Долой Канело, пришло время Андраде шокировать мир" – написал Андраде в twitter.

Ранее сообщалось, что украинец Сергей Деревянченко готов заменить Альвареса в бою с Геннадием Головкиным, если мексиканца отстранят от поединка. Эксперт телеканала ESPN рассказал об уверенности в отмене боя Головкин - Альварес и допустил, что дисквалификация мексиканца может составить шесть месяцев.

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Теги: Деметриус Андраде, Геннадий Головкин, бокс
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